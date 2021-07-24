Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык ожидает на поддержку в поединке с финским клубом.

"Надеемся, что в поединке с КуПСом на трибунах нашей домашней арены зрителей будет много. В Финляндии на первом матче было значительное количество финских болельщиков – все кричали, поддерживали свою команду.

КуПС – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

Хочется видеть такую ​​же картину и со стороны верных поклонников Ворсклы. Некоторые из них, кстати, поддерживали нас в Финляндии, но их было мало", – цитирует Ризныка Meta-Ratings.

Напомним, в первой встрече подопечные Максимова в конце поединка упустили победу и расписали ничью 2:2. Ответный матч Ворскла – КуПС состоится 29 июля, начало в 19:00.

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