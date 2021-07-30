Наставник полтавчан Юрий Максимов в очередной раз отказывается принимать удар на себя и прикрывается своими ассистентами.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов пропустил пресс-конференцию после поражения в матче с КуПС (2:3) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

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Во флэш-зоне за своего босса пришлось отдуваться Сергею Ревуту.

Интересно, что это не первый демарш наставника в этом сезоне – после поединка 1-го тура УПЛ, когда полтавчане упустили победу в битве с СК Днепр-1 (2:2), отчитываться пришлось ассистенту наставника Виктору Ульяницкому. Таким образом, Максимов пропустил уже две пресс-конференции подряд.

Напомним, в ответном матче против КуПСа Ворскла, ведя по ходу поединка, снова пропустила в дополнительное время и вынуждена была играть экстра-таймы. В первом из них полтавчане остались в меньшинстве, а во втором пропустили и, как следствие, прекратили выступление в еврокубках.

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