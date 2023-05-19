Ворскла в рамках 27-го тура УПЛ встретится с Кривбассом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла уже потеряла фактические шансы на еврокубки, отстав от Александрии на 9 очков, поэтому полтавчане уже доигрывают сезон. У Кривбасса ситуация тоже непростая, но побороться еще можно – разрыв составляет 7 зачетных баллов при значительно худшем календаре "аграриев". За четыре тура можно как минимум подзакрутить интригу.

Криворожане имеют ряд достоинств, которые выгодно отличают их на фоне других середняков. У них довольно крепкая оборона, хорошие контратаки и стандарты, а также мощный подбор исполнителей. Юрий Вернидуб выстроил простой, но крайне эффективный коллектив, который победил Александрию и Зарю, а также дал достойный бой Динамо с Шахтером.

Впрочем, на финиш сезона Кривбассу явно не хватает. Кадровые потери набрали угрожающих масштабов, а команда начала чередовать хорошие матчи со слабыми. Триумф над Зарей перечеркнули поражения Минаю и Черноморцу, а после успеха с Александрией случилось фиаско с Ингульцом. Неделю назад криворожане одолели Рух, забив с пенальти на 90-й минуте – такой себе претендент на Лигу конференций.

Что наиболее важно, подопечным Юрия Вернидуба критически не хватает качества в завершающей фазе атак. Команда является лидером УПЛ по недозабитым мячам – их больше 11-ти. С другой стороны, в обороне тоже везет, ведь соперники должны были провести на семь голов больше. Та же Александрия в этом плане значительно ровнее.

У Ворсклы проблемы похожие. Виктору Скрипнику удалось вывести полтавчан из крутого пике, в которое они ушли в стартовых пяти турах второго круга – "зелено-белые" выдали серию симпатичных поединков, добрали свои ожидаемые очки и даже вернулись в борьбу за еврокубки. Впрочем, даже на фоне Кривбасса эти успехи не впечатляли, ведь в основном они представляли собой победы в ничейных матчах против равных себе.

К тому же, Ворскла была дико нестабильной даже в пределах одного поединка. Выдать феноменальный первый тайм и сдуться после перерыва (или наоборот) – фирменный почерк данного коллектива. С нарастанием кадровых трудностей проблема стала только заметнее, что и вылилось в фиаско с Минаем (0:2) – после этого вынос Львова (2:0) уже не имел смысла.

А жаль. При всех нюансах, полтавчане имеют "изюминку" в виде безумной интенсивности при игре без мяча. Даже Динамо посыпалось под прессингом подопечных Виктора Скрипника, да и интересные наработки в позиционной атаке полтавчане демонстрируют. Возможно, в следующем сезоне команде удастся вернуться на уровень времен Юрия Максимова ...

Кадровая ситуация

Травмированы: Юрченко, Родригес, Чеснаков – Микитишин, Банада, Вернидуб, Якимец, Семенов

Дисквалифицированные: Бескоровайный (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Кривбасс

Ворскла: Исенко – Пердута, Павлюк, Кравец, Бацула – Челядин, Скляр – Кане, Нестеренко, Сефери – Степанюк

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Приходько, Капич – Задерака, Хомченовский, Соса – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обоим коллективам сегодня будет тяжело. Голы будут, ведь Ворскла и Кривбасс согласятся на игру при встречных курсах, но феерии ждать не стоит – слишком они слабы при реализации. Да и в целом нестабильные. К тому же, Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник имеют серьезные кадровые проблемы.

Соперники примерно равны и имеют схожие трудности, поэтому мы поставим на ничью.