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Ворскла – Карпаты: матч на 99% не состится, – директор УПЛ

12:42 55 Читати українською
Ворскла – Карпаты: матч на 99% не состится, – директор УПЛ
Ворскла – Карпаты / ФК Карпаты

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о массовом заражении футболистов Карпат.

 

"Ждем от Карпат официальное письмо, ждем подтверждения. Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ проделывать план, что делать дальше. Футболисты должны уйти на двухнедельную изоляцию.

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Сейчас план выглядит следующим образом – ближайший матч с Ворсклой на 99% не состоится. А дальше все ребята с отрицательными результатами закрываются на базе. Дополнительно вызывают футболистов молодежного состава, проводят тестирование. Если у них тесты отрицательные, то таким составом Карпаты будут доигрывать чемпионат", – сказал Дикий в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, матч 25-го тура УПЛ между Ворсклой и Карпатами должен был состоятся 7 июня. Поединок предыдущего тура против Мариуполя был отменен из-за диагностирования у нескольких игроков Карпат COVID-19.

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Карпаты Карпаты коронавирус Ворскла Ворскла УПЛ Евгений Дикий Ворскла - Карпаты
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