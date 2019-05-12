Ворскла – Карпаты и еще два матча УПЛ. Анонс

В рамках 28-го тура УПЛ Ворскла примет Карпаты, Десна встретится с Олимпиком, а Арсенал-Киев сыграет против Черноморца. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Карпаты

12 мая, 19:30, Полтава, стадион имени А. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

В случае победы Ворскла оторвется от Карпат на 12 зачётных баллов, что при ничье между Арсеналом-Киев и Черноморцем на 99,9% сохранит полтавчанам прописку в УПЛ – хотя, если быть откровенным, ей уже давно грозит лишь аттестационный комитет. Карпатам же нужно выигрывать данный поединок, чтобы не упасть на 11 позицию в таблице – "канониры" всего в одном очке позади, а "моряки" дальше ещё на три. В случае, если "львы" проиграют, а Черноморец одолеет Арсенал-Киев, произойдёт ситуация, при которой на прямой вылет будут претендовать и Карпаты.

"Изюминки" матча:

– Ворскла на своём поле не побеждает Карпаты в чемпионатах течение 4-х игр (по 2 ничьи и поражения);

– Полтавчане не могут дома забить гол Карпатам в течение 284-х минут;

– Ворскла на своём поле не побеждает в УПЛ 5 игр подряд (2 ничьи, 3 поражения);

– Карпаты могут пропустить 950-й гол в чемпионатах Украины (ещё 2 мяча).

Перспективка так себе, поэтому львовянам нужно побеждать Ворсклу. После возобновления сезона подопечные Фабри уже дважды прибивали полтавчан с общим счётом 8:0, но тогда играл Швед, а команда Сачко была вообще никакой. Теперь же всё иначе: Марьян несколько дней назад покинул Львов, вылетев в Глазго, Карпаты с февраля больше никого не побеждали (6 поражений, 2 ничьи, вылет из Кубка от Ингульца), а Ворскла вышла из крутого пике и камбечит с 3:0. Словом, сегодня гостям будет очень трудно, но отступать им уже некуда.

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Кадровая ситуация

Травмированные: де Камарго (Карпаты)

Дисквалифицированы: Габелок, Мартыненко (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Карпаты

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Шехич, Васин, Ребенок – Карека

Карпаты: Кучинский – Федецкий, Нестеров, Гуйе – Мякушко, Онгла, Клёц, Гуцуляк – Ди Франко – Дебелко, Понде

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Нынешние Карпаты без Шведа и против такой Ворсклы в Полтаве будут андердогами встречи. Львовяне, конечно, поборятся за очки, но пока более вероятной кажется победа полтавского клуба – по крайней мере, так всё выглядит на бумаге.

Десна – Олимпик

12 мая, 14:00, Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Для Десны поединок против Олимпика мог бы ничего не значить, ведь команда никуда не вылетает и вряд ли упадёт ниже восьмой позиции. Впрочем, упущенное преимущество в три мяча над Ворсклой, поражение от Арсенала-Киев и четыре гола от Черноморца заставляют черниговцев бороться за свою честь. Вопрос даже не в самых счетах, а в том, что болельщики и даже некоторые журналисты стали подозревать "северян" в игре "на контору", хотя 99,9% футбольных людей отрицают данное утверждение. У Десны прекрасная репутация честной и сильной команды, но сейчас нужно прекратить спекуляции вокруг имени клуба – а для этого нужна эффектная победа.

"Изюминки" матча:

– Десна в текущем чемпионате на своём поле обходится без ничьих 10 игр подряд (4 победы и 6 поражений);

– Черниговский клуб на своём поле пропускает голы в Премьер-лиге 5 игр подряд (10 мячей);

– Олимпик при Игоре Климовском в УПЛ ещё не проигрывал.

Соперник у черниговцев серьёзный. Олимпик в трёх матчах под руководством Игоря Климовского набрал семь очков, покинув зону вылета и оторвавшись от неё на три зачётных балла. Клубу очень не хотелось бы возвращаться в пучину борьбы за выживание, но в случае поражения Десне и выигрыша Карпат в Полтаве она закрутится с новой силой. Пока футбол "олимпийцев" и их конкурентов делает потерю позиций донеччанами маловероятной, но в УПЛ всё может меняться очень быстро – ныне уровень такой, что каждый может прибить каждого.

Богданов: Не хочу слышать, что Десна сдала матч Черноморцу

Кадровая ситуация

Травмированные: Парцвания – Е. Пасич, Вантух, Балашов, Эногела

Дисквалифицированы: Ксёнз, Г. Пасич (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Десна – Олимпик

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Богданов – Старенький, Хлёбас, Картушов – Безбородько

Олимпик: Крынский – Гай, Гришко, Снурницин, Цимбалюк – Кольцов, Валеев – Сондей, Политыло, Тейшейра – Дегтярёв

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Десне очень нужно реабилитироваться за прошлые неудачи, поэтому сегодня она настроится на победу так, будто от этого зависит судьба сезона. Олимпик в текущем сезоне играл против черниговцев довольно уверенно, но сейчас у команды Климовского слишком большие кадровые потери. Противостоять такими силами мотивированным "северянам" на их поле будет очень трудно, потому Десну можно назвать фаворитом и вероятным победителем матча.

Арсенал-Киев – Черноморец

12 мая, 14:00, Киев, стадион имени В. В. Лобановского

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ключевой матч всего 28-го тура. Его результат может решить судьбу борьбы за выживание прямо сейчас или закрутить её ещё сильнее. Арсенал-Киев пока опережает Черноморец на три очка, поэтому в случае увеличения преимущества до шести шансы "моряков" на возвращение одиннадцатой позиции станут призрачными. Ничья выгодна конкурентам претендентов на вылет, а вот поражение "канониров" снова отправит их на дно таблицы – киевляне уступают одесситам по разнице мячей.

"Изюминки" матча:

– Черноморец может пропустить 500-й гостевой гол в Премьер-лиге (ещё 2 мяча)

– Безвыигрышная домашняя серия Арсенала-Киев во встречах с Черноморцем длится 3 матча (1 ничья, 2 поражения), при этом гости забивают каждый раз по одному мячу;

– Владимир Аржанов из Черноморца может провести 200-й матч в Премьер-лиге.

Футбол обеих команд в последних турах выглядит довольно интересно. Арсенал-Киев в нижней шестёрке вообще выиграл все матчи, кроме поединка с Олимпиком – нынешний коллектив Игоря Леонова выглядит одним из самых сильных во второй половине УПЛ. Черноморец чередовал неплохой футбол с провалами как в течение одного матча, так и на дистанции, в течение четырёх туров не добыв ни одной победы, однако неделю назад неожиданно прибил на выезде Десну. Три гола на последних минутах в ворота "северян" заставляют уважать подопечных Ангела Червенкова, давая надежду на обострение борьбы за выживание.

Вильхьяльмссон признан лучшим игроком 27 тура УПЛ

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированы: Рыжук (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Черноморец

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Осман – Домбровский, Ориховский – Калитвинцев, Липартия, Авагимян – Ковпак

Черноморец: Кожухарь – Остапенко, Грачёв, Трубочкин, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорний, Мусолитин, Танчик – Вильхъяльмссон

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Одесситы на выезде играют даже лучше, чем дома, а сегодня на них будет действовать ещё и фактор недопустимости поражения. Тем не менее, на одном геройстве и мотивации далеко не уедешь – Арсенал-Киев выглядит сильнее и стабильнее Черноморца, являясь фаворитом данной встречи. Вероятно, сегодня киевляне отпразднуют победу.

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