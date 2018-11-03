Ворскла – Карабах: полтавчане разыграют 80 билетов на матч

Испания — 2 нояб 10
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Зозуля красивым голом помог Альбасете победить Химнастик
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Зозуля забил гол ударом через себя в ворота ХимнастикаИспания — 2 нояб 80
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Реал, Бавария, Барселона и еще 8 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 годуМир — 2 нояб 80
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Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИМир — 2 нояб 98
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Шахтер – Динамо: кто самый результативный, брутальный и влиятельный в Классическом – неожиданные данныеУкраина — 2 нояб 233
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