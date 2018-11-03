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Ворскла – Карабах: полтавчане разыграют 80 билетов на матч

2 ноября 23:04 7 Читати українською
Ворскла – Карабах: полтавчане разыграют 80 билетов на матч
Ворскла – Карабах: полтавчане разыграют 80 билетов на матч

Фанаты полтавской Ворсклы имеют возможность выиграть билеты на матч Лиги Европы против Карабаха.

Ворскла разыграет среди болельщиков 80 билетов на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Карабаха.

Ворскла – Шахтер: полтавчане продают билеты на матч за 1 гривну

Для победы в конкурсе необходимо подписаться на страницу вице-президента Ворсклы Геннадия Музыки в фейсбуке, поставить "лайк" и сделать репост записи с розыгрышем на его странице.

Победители конкурса станут известны 7 ноября.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
5
дн
:
21
час
:
45
мин
Карабах
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