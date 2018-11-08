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Ворскла – Карабах: на матч Лиги Европы реализовано более 5 тысяч билетов

7 ноября 23:08 41 Читати українською
Ворскла – Карабах: на матч Лиги Европы реализовано более 5 тысяч билетов
Ворскла – Карабах: на матч Лиги Европы реализовано более 5 тысяч билетов

Стало известно, сколько болельщиков придут на стадион Алексея Бутовского в Полтаве на матч Ворскла – Карабах.

Официальный сайт полтавчан сообщает, что на поединок 4-го тура Лиги Европы между Ворсклой и Карабахом продано более 5 тысяч билетов. На гостевой сектор реализовано около 250 билетов на стадион.

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Отметим, стадион Ворскла имени Алексея Бутовского может вместить чуть менее 25 тысяч болельщиков футбола.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится этого завтра, 8 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часа

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Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
до матча
20
час
:
47
мин
Карабах
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Ворскла Ворскла Лига Европы Ворскла - Карабах Ворскла имени Алексея Бутовского
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