Ворскла – Карабах: на матч Лиги Европы реализовано более 5 тысяч билетов

Стало известно, сколько болельщиков придут на стадион Алексея Бутовского в Полтаве на матч Ворскла – Карабах.

Официальный сайт полтавчан сообщает, что на поединок 4-го тура Лиги Европы между Ворсклой и Карабахом продано более 5 тысяч билетов. На гостевой сектор реализовано около 250 билетов на стадион.

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Отметим, стадион Ворскла имени Алексея Бутовского может вместить чуть менее 25 тысяч болельщиков футбола.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится этого завтра, 8 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часа

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