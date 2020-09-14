"Считаю, игра была интенсивной с большим обилием прессинга со стороны Ворсклы и Ингульца. Была живая игра, по крайней мере, до удаления в нашей команде. Было много единоборств, динамики. Мы только набираемся опыта, это только второй матч в УПЛ.

Победа сенсационного лидера УПЛ в видеообзоре поединка Ворскла – Ингулец – 2:0

Содержанием игры до удаления доволен. Много моментов у нас получилось, но над реализацией нужно работать. Все же соперник поопытнее. Ребята играют много лет в УПЛ. У них точно больше опыта, чем у наших футболистов.

Удаление? В принципе, все по делу. Арбитр посчитал нужным так. Нечего выдумывать и искать причину, надо в себе разбираться", – сказал Лавриненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ингулец проиграл поединок УПЛ против Ворсклы со счетом 0:2. В предыдущем матче нового сезона подопечные Лавриненко сыграли вничью с СК Днепр-1.

Ворскла уверенно победила Ингулец и возглавила турнирную таблицу УПЛ