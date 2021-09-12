Ворскла на правах хозяина захватила инициативу на старте встречи и уже к 18-й минуте владела гандикапом в два мяча.

Десна испытывает финансовые трудности – Рябоконь подтвердил задержку зарплат футболистов

Такое развитие событий расслабило полтавчан, за что они были тут же наказаны. Подопечные Рябоконя до свистка на перерыв сумели выровнять положение. Во втором тайме команды не скупились на моменты, но счет на табло так и не изменился.

После 7-ми туров УПЛ Десна расположилась на 4-й строчке, Ворскла – 6-я.

Ворскла в прекрасном матче расписала боевую ничью с Десной