Ворскла – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча
23:41 - Читати українською
Ворскла принимала Десну в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
4’ Давид Пуцлин
17’ Руслан Степанюк
Викентий Волошин 26’
4’ Давид Пуцлин
17’ Руслан Степанюк
26’ Викентий Волошин
Ворскла на правах хозяина захватила инициативу на старте встречи и уже к 18-й минуте владела гандикапом в два мяча.
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Такое развитие событий расслабило полтавчан, за что они были тут же наказаны. Подопечные Рябоконя до свистка на перерыв сумели выровнять положение. Во втором тайме команды не скупились на моменты, но счет на табло так и не изменился.
После 7-ми туров УПЛ Десна расположилась на 4-й строчке, Ворскла – 6-я.
Ворскла в прекрасном матче расписала боевую ничью с Десной
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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