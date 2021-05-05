Ворскла и Десна не выявили сильнейшего в противостоянии 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Уже к середине первого тайма полтавчане вышли вперед. Атака флангом завершилась голом Тилля в ближний угол в противоход Пасту. Десна пыталась отыграться. Ей это удалось в дебюте второй 45-минутки.

Десна вырвала ничью у Ворсклы – обладатель последней путевки в еврокубки определится в заключительном туре УПЛ

Помог сравнить ситуацию на табло стандарт. Калитвинцев подал, а Гитченко забил. Команды больше не отличались голами, хотя и имели несколько моментов. 1:1 – Десна и Ворскла набрали по 38 пунктов и определят обладателя путевки в Лигу конференций 9 мая. Черниговцы в последнем туре сыграют с Мариуполем, а полтавчане – с Минаем.