Ворскла – Арсенал: полтавчане организовывают матч на двух стадионах

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о ситуации вокруг проведения матча Лиги Европы против Арсенала.

"Задача, которая стоит перед Ворсклой – обеспечить проведение игры. Мы пока не получили ответа от НСК Олимпийского о возможности сыграть там. Конечно, мы готовим план "А" и план "Б".

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Нам очень не хотелось бы, чтобы болельщики волновались. Поэтому последние два часа мы общались в онлайн режиме и с разработчиками программного обеспечения для билетов, и со службами НСК Олимпийский. Параллельно мы должны иметь и этот стадион в рукаве, как джокер, ведь вы видите, какова ситуация с погодой в Украине.

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Знаю точно, что Арсенал собирался ехать в Полтаву. Сейчас мы организуем две встречи в разных частях Украины так, чтобы они были на должном уровне с соответствующими мерами безопасности. Для болельщиков будет сделано все максимально, чтобы те билеты, которые они приобрели, могли вернуть, или пройти по ним на матч в Киеве", – сказал Лысак на специальной пресс-конференции.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков.