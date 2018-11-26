toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ворскла – Арсенал: игру рассудит польский арбитр Франковски

19:30 14 Читати українською
Ворскла – Арсенал: игру рассудит польский арбитр Франковски
Бартош Франковски / Соцсети

Стало известно, кто будет обслуживать матч Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом назначено польского рефери Бартоша Франковски, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ворскла – Арсенал: на матче Лиги Европы ожидается аншлаг

Ассистировать ему будут также арбитры из Польши: Марчин Боньек и Давид Игорь Голис. Четвертым рефери назначено Адама Купшика.

Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителей

Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги Европы Ворскла – Арсенал состоится в четверг, 29 ноября, начало матча запланировано на 19:55. После 4 туров лондонцы уже обеспечили себе выход из группы, Ворскла имеет 3 очка и находится на 3 строчке.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
2
дн
:
23
час
:
7
мин
Арсенал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Арбитры Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Кальяри
21:30
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук