В рамках 6-го тура УПЛ 2023/24 Ворскла принимает Александрию, а Полесье сыграет с Оболонью. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Александрия

Ворскла худо-бедно начала вытаскивать себя из ямы, в которую попала на старте сезона. После трех поражений подряд, одно из которых оказалось разгромным, команда одержала две победы – над Вересом и Черноморцем. Особенно важен триумф над мощными одесситами, которых сумели прибить на качественно разыгранных контратаках. Словом, пациент должен жить.

Но до полного выздоровления "зелено-белым" нужен кадровый ресурс. Виктор Скрипник ставит крайне энергозатратный футбол с самой высокой в УПЛ интенсивностью игры без мяча – и это сказалось в эндшпиле двух последних матчей, где ворскляне отскочили. Плюс, ошибок в обороне слишком много. Возможно, с возвращением Якубу из аренды дела улучшатся.

А вот проект Ротань-стайла в Александрии разваливается на глазах. Новички на фоне колоссальных летних потерь не впечатляют, а на днях стало известно об уходе Бабогла – одного из двух основных центрбеков (и из трех в целом). Владислав был вторым в УПЛ защитником по количеству ведений мяча с продвижением. Вместо центрбека, которого Руслан Петрович адаптировал под свои требования, будет играть юный Савченко.

Других вариантов просто нет. Между тем, защита в Александрии была лучшей в чемпионате, если смотреть сугубо на показатель ожидаемых пропущенных (3,56 xG) – однако команда наиграла всего на 4,5 ожидаемых голов в атаке (а забила только три). То есть, феерический Ротань-стайл прямо сейчас является наиболее скучным и депрессивным зрелищем в УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированы: Чеснаков – Михайленко

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Александрия

Ворскла: Исенко – Пердута, Тьягу Силва, Павлюк, Корниенко – Скляр, Челядин – Кане, Юрченко, Бацула – Степанюк

Александрия: Шевченко – Копина, Савченко, Логинов, Эрнандес – Сигеев, Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ситуация в Александрии способствует апатии. Уже сейчас очевидно, что проект Руслана Ротаня сворачивается, а сам коуч с большой вероятностью покинет клуб осенью. Тем более, что инсайдеры говорят о значительных долгах по зарплате для команды. На футбольном поле сплошная депрессия, которая уже вылилась в разгром от Полесья.

А Ворскла сейчас на подъеме. Да, прогресс шаткий и в значительной степени держится на расточительстве соперников, но полтавчане начали стабильно забивать по два гола – и на отдельных они отрезках демонстрируют грамотный и очень интенсивный футбол. Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на победу "зелено-белых".

Полесье – Оболонь

Полесье в предыдущем туре устроило феерию, порвав Александрию со счетом 3:0. Правда, все голы прилетели в последние 11 минут, а суммарный показатель xG оказался невысоким (всего 1,07) – зато сработали летние трансферы. Назаренко отдал гол+пас, Макуана вновь показал топ-класс, а в целом подопечные Юрия Калитвинцева добыли уже третью победу.

Разговоры о его отставке несколько поутихли, однако делать далеко идущие выводы еще рано. Пока футбол житомирцев выглядит критически зависимым от индивидуальных действий лидеров, а вот в тактическом плане ничего невероятного коллектив не демонстрирует. Между тем, для взлома "автобусов" нужны не только сильные игроки, но и идеи в позиционном наступлении.

А Оболонь является очень непростым оппонентом. Подопечные Валерия Иващенко работают в схеме с пятью защитниками, навязывают большое количество единоборств и отличаются неуступчивостью – именно это позволило зацепиться за ничьи с Кривбассом и Колосом, а также победить СК Днепр-1. Неплохо, как для новичка с перволиговым составом.

Тем не менее, по показателю ожидаемых пропущенных киевляне являются вторыми с конца в УПЛ (хуже ситуация только у Миная). Средняя острота ударов по воротам Федоривского остается самой высокой в чемпионате – аж 0,184 xG. Де-факто это означает, что почти каждый момент соперников Оболони является голевым, ведь big chance-эпизоды начинаются с 0,2 xG. Словом, этот "автобус" надежным отнюдь не назвать – просто "пивовары" очень стараются компенсировать проблему другими достоинствами.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Полесье – Оболонь

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Кушниренко – Назаренко, Ариэльсон, Макуана – Будковский

Оболонь: Федоровский – Приймак, Карась, Вовкун – Мединский, Прокопенко, Черненко, Слободян, Мороз – Тарануха, Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Полесью будет очень непросто. Как показывает опыт, минимум один гол Оболонь забивает, ну или же создает для него достаточно моментов – и класс соперника значения не имеет. Тем не менее, оборона у киевлян слишком уязвима для столь мощной атаки житомирцев. Ставим на победу подопечных Юрия Калитвинцева.

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