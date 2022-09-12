Ворскла – Александрия

Ворскла ужасно начала чемпионат, потерпев три подряд поражения с суммарной разницей голов 4:8. Прямо сейчас полтавчане остаются последней командой УПЛ, которой еще не удалось набрать хотя бы одно очко – и это при том, что из реально мощных соперников была только Заря. Хуже всего то, что подопечные Виктора Скрипника не способны на одинаковом уровне провести два тайма, они непременно проигрывают один из них с треском. Верес и Металлист 1925 переехали "зелено-белых" после перерыва, а в матче с луганцами ворскляне провалились до него.

Проблема именно в ужасном футболе в одном из таймов, а не в нефарте. Обрушиваются все статистические показатели – прежде всего, борьба и качество позиционных атак. Впрочем, даже при таких условиях полтавчане наиграли почти на 8 ожидаемых голов, что является лучшим показателем в УПЛ после трех туров. По ожидаемым очкам Ворскла должна быть четвертой, а показатели интенсивности прессинга и единоборств у "зелено-белых" стабильно высокие.

Подопечным Виктора Скрипника пока не хватает стабильности, однако команда очень перспективна. Необходимо просто собрать волю в кулак – и сейчас это особенно важно. Идти на трехнедельную паузу с нулем очков полтавчане не имеют права.

Александрия неоднозначно стартовала в новом розыгрыше УПЛ. Руководство поставило задачу взять медали – и в первых двух турах коллектив Юрия Гуры шел стабильно, заслуженно обыграв Ингулец и Минай (обе игры завершились со счетом 2:1). Впрочем, в матче против закарпатцев победа едва не была утрачена на 90+1-й минуте – ее спас Цуриков, которому удалось эффектно забить на 90+3-й. Еще через неделю команда умудрилась уступить Металлисту со счетом 1:3, играя в большинстве более часа. И уступить по делу!

Футбол александрийцев не назвать фееричным, хотя большинство голов оказались довольно эффектными. Как и Ворскле, "горожанам" не хватает стабильности, хотя сильных оппонентов до сих пор не было. За ожидаемыми очками они держались в топ-3 УПЛ после третьего тура, опережая Ворсклу на 0,1 пункта – впрочем, подопечным Юрия Гуры не хватает качества в обороне. Соперники в матчах против Александрии наиграли всего на 2,79 ожидаемых голов, а команда пропустила 5 реальных.

Пока трудно делать какие-то выводы по этому коллективу. После поединка с Ворсклой перспективы "горожан" станут понятнее, хотя по кадровому потенциалу этот коллектив выглядит довольно перспективно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков, Яворский (под вопросом) – Третьяков (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Александрия

Ворскла: Ризнык – Пердута, Зайков, Челядин, Мельничук – Ардит – Олейник, Скляр, Сефери – Степанюк, Марлисон

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков – Демченко, Рыбалка – Волошин, Калитвинцев, Кожушко – Кобзарь

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В УПЛ все способны победить всех без всякой логики, но если опираться на нее, то Ворскла будет выглядеть фаворитом. Полтавчане более агрессивны в атаке, более интенсивны при прессинге и чрезвычайно мотивированы. Кроме того, сложно поверить, что "зелено-белые" провалят один из таймов в четвертом матче подряд.

Именно поэтому букмекеры считают фаворитами подопечных Виктора Скрипника, однако мы не рискнем поставить на их победу. Александрия хоть и нестабильна, однако достаточно крепка – она способна выдержать темп единоборств Ворсклы. К тому же, у "горожан" не менее интересна атакующая линия, а оборона у обоих коллективов далека от идеала. В таких условиях результативная ничья кажется достаточно вероятной. В принципе она устроит всех.

Ингулец – Минай

От Ингульца в начале сезона никто не ожидал чего-то особенного. Команда потеряла многих лидеров, а усилилась очень скромно – так скромно, что петровцы могут и вылететь с таким составом. В подобных условиях Сергею Лавриненко остается заниматься разрушением футбола соперников в надежде хотя бы на одно очко. В частности, очень многое в игре "казаков" поставлено на высокий прессинг в схеме 4-4-2 с двумя мобильными хавбеками в передней линии.

Пока что тренеру удается выжимать относительно хорошие результаты. Команда дала бой Александрии (хоть и проиграла) и набрала два очка в поединках с Металлистом и Черноморцем – причем во всех трех турах Ингулец забивал по одному голу и мог забивать еще. К сожалению, класса и кадров критично не хватает, но Сергей Лавриненко держится достойно. Матчи его подопечных смотреть нереально, но только по такому стилю петровцы получат шанс выжить в элите.

У Миная ситуация похожая и даже хуже. "Лисам" пришлось собирать команду уже по ходу сезона (классика закарпатского футбола), поэтому первый тур они пропустили. Впрочем, под руководством Владимира Шарана уже удалось набрать первые очки – при довольно неплохой игре минайцы расписали ничью с Колосом. Был шанс украсть победу у Александрии, сравнив счет чуть ли не с единого момента в компенсированное время, однако Цуриков "обломал" своего бывшего коуча.

Владимир Шаран не отходит от своего стиля, пытаясь построить новую Александрию. Минай ставит на огромное количество единоборств, сбивает темп фолами и пытается вылетать в скоростные контратаки через длинные забросы – на КСК Ника это работало с чрезвычайной эффективностью, но сейчас главному тренеру не хватает кадров. Особенно "лисам" нужны сильные центрбеки и опорники, без которых команда уступает в единоборствах. Этот аспект будет особенно важен в матче с Ингульцом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалев (Ингулец, под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Минай

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Павлов, Ченбай, Саков – Кучеренко, Коробенко – Казак, Запорожец, В. Близниченко – Ситало

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Хахлев – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Ингулец. Петровцы играют в родном селе (а это сейчас важно), они прошли полноценные сборы, да и футбол в первых турах выглядел относительно прилично. Впрочем, нельзя сказать, что Минай играл хуже. Команды равны, а ничья – более чем вероятна. На нее и поставим.

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