Полтава после своего подъема в УПЛ в 1996 году никогда не покидала элитного дивизиона, но сейчас такая возможность нарисовалась. После трех подряд поражений Ворскла опустилась в зону переходных матчей – причем отрыв от зоны прямого вылета составляет всего три очка. Столько же полтавчанам не хватает до выхода из четверки аутсайдеров.

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Цена осечки при таком раскладе очевидна. Для "зелено-белых" даже ничья станет неприемлемым результатом. Подопечные Юрия Максимова должны побеждать – вот только в семи матчах 2025 года команда забила всего три гола. С другой стороны, полтавчане и пропустили лишь семь, а большинство их поединков имеет подчеркнуто ничейный характер.

При этом следует не забывать, что Юрий Максимов всегда был грозой авторитетов. Он едва не прибил Динамо перед международной паузой, поэтому Александрия не имеет права относиться к ворсклянам, как к аутсайдерам. Тем более с учетом тяжелой кадровой ситуации – сегодня точно не сыграют лучший форвард (Филиппов) и лучший центрбек (Кампуш), который выдает топовые продвижения мяча. А еще есть вопросы по травме Безерры...

Неделю назад подопечные Руслана Ротаня потеряли очки с Рухом, но "горожане" действительно выглядели лучше львовян. Этот коллектив в принципе штампует победами над всеми, кого должен обыгрывать претендент на серебро – так, отчасти они приобретаются на классе или глубине состава, но в целом результаты заслуженные. При этом Александрия дважды почти сдержала Шахтер (на 60 и 110 минут).

Именно поэтому в успех Ворсклы мало кто верит, однако не стоит забывать о проблемном газоне у Полтавы и "сухости" матчей "зелено-белых". Создавать моменты у ворот Исенко чрезвычайно сложно – а сегодняшний соперник дает не так уж и много остроты.

Кадровая ситуация

Травмированы: Безерра (под вопросом), Филиппов, Шулянский – Кулач (под вопросом)

Дисквалифицированы: Салабай – Кампуш

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Александрия

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Малыш, Скляр – Кане, Авдили, Мякушко – Иеде

Александрия: Ермаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Джевани, Мишнев, Шепелев, Цара – Ковалец

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

С учетом всех факторов можно уверенно говорить, что судьбу встречи решит рандом. Слишком уж на тоненького играет нынешняя Александрия и слишком непредсказуемой кажется Ворскла. Точно можно ставить на низкую результативность – Подопечные Ротаня и Максимова много забивать не любят, а сейчас это и делать некому.

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