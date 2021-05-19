Ворота Ривер Плейт в матче Кубка Либертадорес будет защищать звездный хавбек, который играл в финале ЧМ
Аргентинский Ривер Плейт столкнулся с серьезными проблемами накануне поединка 5-го тура против колумбийского Санта-Фе.
"Миллионеры" будут вынуждены провести встречу против Санта-Фе без номинальных вратарей в заявке, информирует Ole. Все голкиперы оказались на карантине из-за коронавируса.
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Ривер Плейт обратился в КОНМЕБОЛ относительно привлечения киперов молодежной команды, но получил отказ. Аргентинский клуб решил поручить такую миссию полевому игроку. По информации СМИ, в рамку на противостояние с колумбийцами станет звездный полузащитник Энцо Перес. Сейчас финалист ЧМ-2014 имеет небольшое повреждение подколенного сухожилия, но врачи считают, что хавбек сможет сыграть в воротах.
Отметим, что поединок Ривер Плейт – Санта-Фе запланирован на 20 мая в 03:00. После четырех туров аргентинцы набрали 6 очков в группе D и идут вторыми.
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