Благотворительный матч

Команда в синем – Команда в белом – 4:3

Голы: Ди Натале, 14, Яквинта, 25, Воронин, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18

Воронин стал героем благотворительного матча, оформив дубль – организаторы соврали по поводу Зинченко и Иммобиле

Воронин играл за команду в синем, которая на протяжении матча постоянно пропускала первой. Однако появление на поле экс-нападающего сборной Украины все кардинально изменило. Воронин оформил дубль в конце матча, который принес его коллективу победу.