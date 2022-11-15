Воронин в роли суперджокера принес победу – видеообзор матча звезд с дублем украинца
10:56 - Читати українською
Благотворительный матч звезд футбола завершился победой команды, за которую играл Андрей Воронин.
Благотворительный матч
Команда в синем – Команда в белом – 4:3
Голы: Ди Натале, 14, Яквинта, 25, Воронин, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18
Воронин стал героем благотворительного матча, оформив дубль – организаторы соврали по поводу Зинченко и Иммобиле
Воронин играл за команду в синем, которая на протяжении матча постоянно пропускала первой. Однако появление на поле экс-нападающего сборной Украины все кардинально изменило. Воронин оформил дубль в конце матча, который принес его коллективу победу.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter