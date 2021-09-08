Через несколько дней в Москве состоится 13-й розыгрыш "Кубка легенд", в котором сыграют команды Испании, Португалии, России, Германии, Турции и сборная звезд.

У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство

Стоит заметить, что в состав сборной звезд попал Андрей Воронин, партнерами которого станут Марко Амелия, Марко Матерацци, Эстебан Камбьяссо, Кристиан Дзаккардо, Георгиос Карагунис, Хавьер Савиола, Давид Трезеге, Пьер ван Хойдонк, Александр Глеб и Мохамед Сиссоко.

Напомним, что предыдущий розыгрыш турнира в феврале прошлого года завершился грандиозным скандалом. В финале хозяева всячески пытались сделать победителем сборную России – арбитры даже засчитали гол, забитый после финальной сирены.

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