Российский клуб в конце сентября уволил Кирилла Новикова, с которым команда вылетела из Лиги Европы от скромного тбилисского Локомотива. Следующим главным тренером москвичей должен стать немец Сандро Шварц.

Воспитанник Динамо Лисовой: Считаю себя скорее русским – всегда хотел играть за сборную России

По информации российских СМИ, в его штабе будет работать украинец. Речь идет об Андрее Воронине, который вместе со Шварцем в начале тысячелетия играл за Майнц. Оба специалиста – креатура спортивного директора Динамо Желько Бувача, который стал известен благодаря работе ассистентом Юргена Клоппа.

Добавим, что Воронин в 2016 году получил диплом тренера в Украине. В январе 2017 года возглавил Бюдерих из седьмого немецкого дивизиона. На посту тренера отработал полгода. За это время провел 15 поединков: победил в шести, одержал две ничьи и семь раз уступил. Имел задачу выйти в шестой дивизион, однако не справился.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти