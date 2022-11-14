Благотворительный матч

Команда в синем – Команда в белом – 4:3

Голы: Ди Натале, 14, Яквинта, 25, Воронин, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18

В этом году традиционный благотворительный матч под лозунгом "Мы играем за мир" был посвящен Диего Марадонне. На поле вышли звезды футбола прошлого и настоящего. Среди действующих игроков были Иван Ракитич и Генрих Мхитарян.

Организаторы, пытаясь привлечь как можно больше внимания, распространили ложную информацию. В частности, анонсированного появления Александра Зинченко не произошло. С Чиро Иммобиле получилось еще смешнее. Травмированный капитан Лацио якобы даже в стартовом составе должен был выйти. Однако итальянец ожидаемо даже не надевал футбольной формы.

В конце концов, Украина все-таки имела свое представительство. Во втором тайме на поле появился Андрей Воронин. Именно ему суждено было стать героем встречи. Воронин играл за команду в синем. Два гола нападающего принесли его коллективу победу.