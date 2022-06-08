Украинский тренер Андрей Воронин заявил, что не будет работать ассистентом Сандро Шварца в берлинском клубе.

Сандро Шварц и Андрей Воронин во время выступлений за Майнц / ФК Майнц

"Герта и Берлин всегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравили с возвращением, но это было преждевременно.

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Возможно, однажды я вернусь, но не сейчас", – цитирует Воронина Kicker.

Напомним, Шварц официально возглавил Герту на прошлой неделе. Команда победила Гамбург в стыковых матчах и сохранила прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

К слову, Воронин работал ассистентом Шварца в московском Динамо, которое покинул после полномасштабного нападения России на Украину.

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