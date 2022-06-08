Воронин прокомментировал возможность вхождения в тренерский штаб Герты
Украинский тренер Андрей Воронин заявил, что не будет работать ассистентом Сандро Шварца в берлинском клубе.
"Герта и Берлин всегда останутся в моем сердце. Меня уже поздравили с возвращением, но это было преждевременно.
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Возможно, однажды я вернусь, но не сейчас", – цитирует Воронина Kicker.
Напомним, Шварц официально возглавил Герту на прошлой неделе. Команда победила Гамбург в стыковых матчах и сохранила прописку в Бундеслиге на следующий сезон.
К слову, Воронин работал ассистентом Шварца в московском Динамо, которое покинул после полномасштабного нападения России на Украину.
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