"Андрей Воронин был тем игроком, который постоянно и назойливо появлялся в вашей новой пачке карточек Match Attax. Когда вы хотели получить блестящую карточку Руни, вместо нее вам вручали этого неудачника из Ливерпуля. Вы могли и забыть о его выступлениях в АПЛ, ведь он забил лишь пять голов в 27 матчах.

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На момент приобретения Воронина мерсисайдцы переживали странную фазу подбора игроков. Он перешел в команду на правах свободного агента из леверкузенского Байера летом 2007 года. В то же трансферное окно подписали Фернандо Торрес, и Воронин не имел шансов конкурировать с забивным испанцем. Он провел на Энфилде три года, но один из них – в аренде за немецкую Герту. В 2010 году его отправили на постоянное место жительства в московское Динамо", – пишет о Воронине GiveMeSport.

10 худших нападающих в истории АПЛ по версии GiveMeSport:

1. Яя Саного (Арсенал, Кристал Пэлас)

2. Джози Алтидор (Сандерленд, Халл Сити)

3. Франко Ди Санто (Челси, Уиган, Блэкберн)

4. Жо (Ман Сити, Эвертон)

5. Фрэнсис Джефферс (Арсенал, Эвертон, Чарльтон, Блэкберн)

6. Андрей Воронин (Ливерпуль)

7. Мидо (Тоттенхэм, Уиган, Вест Хэм)

8. Роберто Сольдадо (Тоттенхэм)

9. Афонсо Алвеш (Миддлсбро)

10. Радамель Фалькао (Ман Юнайтед, Челси).

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