"Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в Динамо!

Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо – клуб возглавил немецкий специалист

Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В Динамо начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я", – цитирует слова Андрея Воронина официальный сайт клуба.

Напомним, Динамо Москва получило новый тренерский штаб – его возглавил немецький специалист Сандро Шварц, а помощниками стали Волкан Булут и Андрей Воронин.

Добавим, что Воронин в 2016 году получил диплом тренера в Украине. В январе 2017 года возглавил Бюдерих из седьмого немецкого дивизиона. На посту тренера отработал полгода. Имел задачу выйти в шестой дивизион, однако не справился. Также Андрей в свое время работал в структуре сборной Украины – был тренером-селекционером при Шевченко в 2017 году, однако долго не задержался на этом посту.

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