Воронин может получить должность в московском Динамо

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин поделился планами о сотрудничестве с российским клубом.

"Были разговоры с московским Динамо, не исключено, что у нас получится какое-то сотрудничество в будущем. Летом меня очень сильно хотел видеть в своем штабе Дима Хохлов, но по личным причинам этого не произошло. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь "бело-голубым".

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Сейчас не идет разговор о том, чтобы я работал в Динамо в качестве тренера. Я встречался с руководством "бело-голубых", говорили на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть разные варианты.

Динамо сейчас ищет спортивного директора, делая акцент на том, чтобы он был иностранцем. Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам, о чем конкретно мы беседуем с клубом. Я в данной сфере не работал никогда – ну кроме тренировок любительского клуба. Однако, это интересная должность, ведь задачи стоят очень амбициозные", – рассказал Воронин в интервью изданию News.ru.

Напомним, украинский нападающий выступал в составе московского Динамо с 2010 по 2014 годы.

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