"Центральный матч предстоящего тура состоится в Полтаве. От результата поединка между Ворсклой и Десной зависит распределение еврокубковых мест. Победа одного из соперников во многом гарантирует ему желанную позицию.

Десна может получить серьезное кадровое усиление накануне битвы за еврокубки с Ворсклой

Обе команды на финише сезона притормозили. Главная причина, на мой взгляд, это ограниченный кадровый потенциал. Выпало из обоймы несколько основных исполнителей и результаты для Юрия Максимова и Александра Рябоконя стали не такими радужными. В очном же поединке полтавчан и черниговцев я отдаю небольшое преимущество Ворскле.

В общем, думаю, что лучшие шансы на еврокубки у Колоса и Ворсклы. Для Десны во многом определяющим станет предстоящий матч. В этом плане нынешний чемпионат очень интересен. Хотелось бы, чтобы судьба путевок в Европу решалась в последнем туре", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Ворсклой и Десной состоится в среду, 5 мая, в 19:00. В турнирной таблице обе команды набрали по 37 очков и делят 5-6 места.

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