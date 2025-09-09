– Андрей, сегодня сборную Украины ждет важный поединок против команды Азербайджана. Какие ваши ожидания?

– Какие могут быть ожидания после поражения в прошлом туре. Нужно брать очки. Все ждут только победы, даже без качественной игры.

– "Сине-желтые" вдобавок ко всему потеряли еще и Виктора Цыганкова. Это будет проблемой для команды?

– Не думаю. Все понимали, что у Виктора, несмотря на микротравму, полученную в клубе, были небольшие проблемы и в игровом плане, как, в принципе, и у самой Жироны, которая замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. В предстоящей игре на атакующем потенциале сборной Украины это не скажется. У Сергея Реброва есть, кем заменить Цыганкова. Это тот же Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Назар Волошин.

– Такая сборная Украины сможет обыграть Азербайджан?

– Нет. Нужно с первых минут брать игру под свой контроль. Но это не значит контролировать мяч на своей половине поля, а действовать агрессивно на чужой половине поля. Сейчас все научились играть в футбол, поэтому нужно прессинговать. А если кто-то скажет, что не хватит сил, этого не должно быть. Команда подготовлена хорошо. Если же выбрать выжидательную тактику, то ничего хорошего не получится.

– Нельзя не вспомнить поединок против французов. Счет по игре?

– Считаю, что все закономерно. Да, у нас были некоторые моменты, но этого недостаточно, чтобы претендовать на положительный результат. В первом тайме мы сильно низко садились, соперника встречали низким блоком. А когда во втором тайме начали действовать немного дерзко, хоть что-то начало получаться в атаке. Почему это нельзя было делать сразу, вопрос. Наверняка, опасались скоростных Майкл Олисе, Брэдли Баркола и Килиана Мбаппе. Но, в целом, французы были агрессивнее, быстрее, техничнее, что и вылилось в итоговый счет – 2:0.

– Вы допускаете, что "сине-желтые" могут споткнуться?

– Судя по многим результатам за последнее время, да. Впрочем, я верю, что до этого в Баку не дойдет.

– При Сергее Реброве сборная Украины прогрессирует?

– Провокационный вопрос (улыбается). Скажу так: я, наверное, как и многие украинцы, ожидаю большего от этой команды, учитывая, в каких клубах выступают многие наши футболисты, но пока что, почему-то этого не происходит.

– Каким будет ваш прогноз на матч Азербайджан – Украина?

– Если тренерский штаб сделает правильные коррективы состава и футболисты не подведут, то мы должны победить. Счет? 1:2 или 2:3, – сказал Воробей в интервью Sport.ua.

Напомним, матч Азербайджан – Украина состоится сегодня, 9 сентября в Баку. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

