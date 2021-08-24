"Стало ли неожиданностью назначение Петракова на пост главного тренера сборной Украины? С одной стороны, да, поскольку он раньше не работал со взрослыми командами. Однако, такой специалист заслужил попробовать себя в этой роли, ведь его результаты, пусть и с юношескими сборными, вызывают уважение.

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У Петракова подобрался такой контингент исполнителей, тренеру не придется много рассказывать. Практически все ребята выступают на серьезном уровне, в топ-клубах. А учитывая педагогические и человеческие качества Александра Васильевича, верю, что для наставника не будет проблемой влиться в коллектив.

Не думаю, что Петраков будет что-то кардинально менять в стиле игры команды, но, уверен, что дисциплины прибавится. Он сказал, что, возможно, хорошей игры и не будет, но команда постарается сыграть на результат, а в этом вопросе наставник – ас.

Чтобы у "сине-желтых" оставались хорошие шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022, нужно брать максимум. Казахстан в любом случае необходимо обыгрывать, и, думаю, мы это сделаем. С Францией мы играем при поддержке своих зрителей. Для тренера важнейшим будет настроить команду морально, но в физическом и техническом плане, уверен, мы не уступим французам", – поделился Воробей в комментарии Команда№1.

Напомним, после ухода из сборной Андрея Шевченко в начале августа длительное время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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