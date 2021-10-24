"Преимущество будет у Динамо. В чемпионате Украины киевляне не испытывают проблем ни с одной командой, кроме Шахтера. Конечно, нужно учитывать тот факт, что Динамо играло еврокубковый матч с Барселоной.

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Да, были перелеты и поединок с каталонцами. Но тем не менее, мне кажется, класс Динамо сыграет роль. Тем более СК Днепр-1 играет на выезде. А днепряне на выезде и дома – это немножко разные команды.

СК Днепр-1, при всем уважении к этой команде, в чемпионате Украины пока не готов дать бой таким командам, как Шахтер и Динамо. Поэтому здесь предпочтение отдам все-таки Динамо – будет победа киевлян в один или два гола", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, противостояние между Динамо и СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 24 октября. Начало встречи в 17:00.

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