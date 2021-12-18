"В дивизионе, в котором находится сборная Украины, все соперники практически одного уровня, кто немного сильнее, кто немного слабее. Тем не менее, учитывая потенциал команд и то, как "сине-желтые" в последнее время выступают, считаю, что в компании Шотландии, Ирландии и Армении наша сборная является фаворитом.

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Конечно, если говорить о шотландцах и ирландцах, то в любом состоянии эти команды они биться до конца, это у них в крови. На выезде по-футбольному неприятно играть с такими соперниками. Технически, что отличает нашу сборную от этих оппонентов, играть будет сложно, там будет борьба на каждом участке поля, поэтому очень важно в таких поединках проявлять характер.

Армения? Однажды мы с ними ежегодно играли. Чаще матчи с ними также были непростыми. Насколько помню, армянам еще ни разу не удавалось обыграть сборную Украины. Да, мне удавалось забивать этому сопернику в отборочном турнире ЧМ-2002. Во Львове мы тогда одержали победу со счетом 3:0.

Самый важный матч против Шотландии состоится в марте в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022, но и поединки Лиги наций тоже будут важны, поскольку хочется, чтобы в следующем розыгрыше "сине-желтые" снова оказались в высшем дивизионе этого турнира. Думаю, что команде Александра Петракова это вполне по силам", – поделился Воробей в комментарии Рейтинг букмекерів.

Напомним, в Лиге наций Украина попала в группу B1 и получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

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