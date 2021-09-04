"Очень много вопросов, но не к тренерскому штабу, а к игрокам. Не в обиду сборной Казахстана, но ее однозначно нужно было обыгрывать. Наверное, опять был не наш день. Иметь столько моментов и сыграть 2:2 – это нонсенс. Как можно пропускать такие голы на последних секундах? Если не реализуешь такое количество голевых моментов, то обязательно пропустишь.

Французские СМИ назвали имя будущего героя матча с Украиной

У нас атакующая сборная, но катастрофически плохая реализация. У сборной Украины футболисты хорошего уровня, но мне показалось, что некоторые наши лидеры не полностью отдавались в прошлой игре. Услугу делать не нужно, а нужно выходить на поле и вкалывать. Тот же Зинченко и Малиновский не показали той игры, которую от них ждут. Честно, я не согласен с тем, что Зинченко стал лучшим игроком поединка. Я бы тоже мог отдавать львиную долю передач назад. От Александра ждут гораздо большего в атаке. В Манчестер Сити и Аталанте они себе такого не позволяют. А вот в отличие от них тот же Андрей Ярмоленко выступил на хорошем уровне. Это действительно был лидер коллектива.

Из-за перебора карточек в матче с Францией будет отсутствовать Зинченко. Пусть Александр на меня не обижается, но в данной ситуации наша команда ничего не потеряет.

Увеличивает ли отсутствие Килиана Мбаппе шансы украинский на положительный результат? Давайте смотреть правде в глаза. Даже при отсутствии этого футболиста у французов есть кому задавать тон в атаке. Это Карим Бензема, Антуан Гризманн. Да, Мбаппе – это топ, но в атаке я бы предпочел Бензема, который может с полумомента сделать гол. В сборной Франции намного выше конкуренция в команде, не зря же они чемпионы мира.

Я очень буду переживать за сборную Украины и ее тренерский штаб, на который за последние дни вылилось много необоснованной критики. Я очень надеюсь, что Александру Петракову со своими подопечными удастся доказать силу нашей команды. Я понимаю, что выиграть будет крайне сложно, но даже ничейный результат – 0:0 или 1:1 был бы для нас неплохим итогом", – сказал Воробей в комментарии РБ.

Напомним, сборная Украины встретится с французами уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

Украина – Франция: анонс матча отбора ЧМ-2022