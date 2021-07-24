"Конечно, сравнивать с 2011, 2012, 2013 годами, когда были огромные зарплаты, уровень легионеров был солидным, пока нет смысла. Война на Востоке страны очень сильно повлияла на весь уровень жизни. Однако, мне кажется, что наш футбол понемногу движется в правильном направлении. И последний чемпионат Европы тому подтверждение, где сборная Украины вошла в восьмерку лучших сборных континента.

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Сейчас уровень команд в чемпионате становится ровным, без учета двух наших грандов. Конкуренция растет. И если всякие вирусы не повлияют на жизнедеятельность в стране, и болельщик будет на трибунах, то качество игры возрастет, поскольку зритель вносит огромный вклад в развитие футбола", – цитирует Воробея Команда 1.

Напомним, действующим триумфатором чемпионата Украины является Динамо, которое в первый раз за 5 лет лишило Шахтера без золота.

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