"Есть ли у Шахтера шансы побороться за золото? Есть. Маленькие, но есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый.

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Динамо может потерять очки в других поединках. Но Шахтеру надо еще смотреть на Александрию. Потому что это сложная команда. В начале второго круга я думал, что Александрия может где-то забуксовать, а она наоборот показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки.

Шахтеру будет очень непросто даже Александрию догнать. Не все зависит от "горняков". Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой Александрии будет зависеть их будущее", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, ранее наставник Шахтера Марино Пушич официально капитулировал, сообщив, что его команда потеряла шансы на чемпионство и больше не борется за золото УПЛ. Часть же специалистов считает, что таким заявлением тренер пытался усыпить бдительность главных конкурентов и дончане до последнего будут биться за первую строчку турнирной таблицы.

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