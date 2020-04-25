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Воробей очертил главную проблему Шахтера

15:41 24 Читати українською
Воробей очертил главную проблему Шахтера
Сикан в атаке / ФК Шахтер

Культовый форвард в истории донецкого Шахтера Андрей Воробей поделился мыслями относительно атакующей линии "горняков".

"Я обратил внимание на проблему. Мораес – в основе, а Сикан – в запасе. И все. Я, кстати, очень удивлен этой ситуацией.

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Конкуренция практически отсутствует. Борячуку давали шанс. Не получилось? Это видение тренеров, но, на мой взгляд, Андрей – хороший нападающий.

Зубков, практически не игравший в основе Шахтера, раскрылся в другом клубе. Очевидно, Ференцварош – его команда. Тот же Соболь уже наверное прочувствовал уровень и напряжение бельгийского чемпионата, выступая большую часть времени в основном составе участника Лиги чемпионов", – заявил Воробей в комментарии Команде1.

К слову, Жуниор Мораес в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. В свою очередь в активе Даниила Сикана только 5 поединков. Андрей Борячук сыграл 3 матча (1 гол) в первой половине сезона и уехал в аренду в Ризеспор.

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Шахтер Шахтер Андрей Борячук Андрей Борячук Даниил Сикан Даниил Сикан Андрей Воробей Андрей Воробей Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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