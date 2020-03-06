Воробей оценил шансы сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций – экс форвард Шахтера не исключает худший вариант

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы команды Шевченко в Лиге наций.

"Испания и Германия – это две команды с разными стилями игры. Именно на них все и ставят, но я отдам небольшое преимущество немцам, более дисциплинированной команде. Но будем надеяться, что Швейцария и Украина сделают сюрприз более именитым соперникам.

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Прежде всего – это шанс проверить себя, показать свой уровень. Многие наши футболисты выступают в зарубежных клубах, что делает сине-желтую команду конкурентоспособной. Да, мы не являемся фаворитами, но, повторюсь, в играх со сборной Украины соперникам легко не будет.

Мы впервые среди элиты. Сборная Украины уже сделала большой шаг вперед. Не будем говорить о негативе. Впереди Евро-2020, во время которого наша команда еще получит опыт больших матчей. Но если вдруг осенью сине-желтые и вылетят в Лиге наций с высшего дивизиона, то это не должно стать трагедией", – цитирует Воробья Команда 1.

Напомним, в следующем розыгрыше ЛН Украина встретится со Швейцарией, Испанией и Германией. Первый поединок состоится уже 3 сентября.

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