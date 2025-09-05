– Как бывший форвард, на кого бы вы сделали ставку в этой игре – на Ваната или Довбика? Кто из них был бы более эффективным против Франции?

– Сделал бы ставку на Ваната. Он подвижный, может отыграться в пас, сейчас в отличной форме. Думаю, именно Ванат был бы более полезным против Франции.

Шацких оценил, сможет ли Ванат повторить судьбу Довбика в Жироне

Довбик немного другой нападающий. Он нужен во время позиционных атак, во время навесов. К тому же форма Довбика сейчас под большим вопросом, ведь он получает мало игрового времени в клубе.

– Судаков, Ванат и Зинченко последнюю неделю занимались собственными трансферами. Подобные изменения в карьере, как правило, немного выбивают из колеи. Считаете, это может негативно повлиять на их игру?

– Наоборот, это должно повлиять положительно. Футболисты решили все свои вопросы с трансферами, перешли куда хотели. Это должно добавить им энергии, физических сил, мотивации. Жду от них качественного футбола, – рассказал Андрей Воробей в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что стартовая игра отбора к ЧМ-2026 между Украиной и Францией начнется сегодня, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Франция: анонс матча отбора на ЧМ-2026