Воробей о матче в Загребе: За последние десять минут пришлось пережить все

Бывший нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился эмоциями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"В этом матче было все: удаления, пенальти, разочарование и радость. За последние десять минут матча пришлось пережить все. Шахтер очень порадовал. При счете 2:1 думал, что дожмут. А когда хорваты забили третий, понял, что шансов мало. Собственно, тем и интересен футбол – он непредсказуем. "Горняки" молодцы, что проявили характер и добились положительного результата", – сказал Воробей в программе "Ночь Лиги чемпионов" на канале Футбол 1.

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Напомним, Шахтер в матче 4-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо сумел уже в добавленное время спасти ничью, уступая на 90-й минуте 1:3. На третьей и восьмой добавленных к матчу минутах Мораес и Тете с пенальти добыли для "горняков" одно очко.

Следующий матч в группе С дончане проведут на выезде против Манчестер Сити. Матч состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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