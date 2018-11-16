Воробей: Никто в сборную Украины не попал "по блату", все новички заслужили вызов

Экс-форвард Шахтера Андрей Воробей поделился мыслями перед матчем Лиги наций Словакия – Украина.

"Думаю, было бы неплохо, чтобы Андрей Шевченко в матчах против Словакии и Турции использовал молодежь, а также проверил другие игровые связи. Наверное, некоторых игроков основы тоже можно было бы поберечь в концовке сезона и дать им паузу.

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Шевченко сейчас вызвал достойных футболистов из ближайшего резерва. Жаль только, что наш чемпионат сейчас не такого уровня, чтобы у тренеров сборной был еще больше выбор кандидатов. Но видно, что "по-блату" в сборной новичков нет, все заслужили этот вызов.

Конечно, сборная захочет завершить год в последнем официальном матче года победой", – цитирует экс-форварда Шахтера издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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