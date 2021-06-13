"Нашей сборной по силам решать максимальные задачи, поскольку сейчас такой подбор исполнителей, ребята друг друга компенсируют во всем. Многие футболисты выступают в серьезных европейских клубах, что является большим плюсом для команды. Считаю, что сборная Украины находится на пике своей формы, ей по силам не только выйти из группы, но и пройти еще дальше. Если конкретнее, то полуфинал был бы замечательным результатом для "сине-желтых".

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Уязвимым местом нашей сборной назвал бы линию обороны. Все понимают, что защитник может выиграть десять единоборств, а потом раз ошибиться и вся его работа может пойти насмарку. Им тяжелее, чем игрокам атакующего плана. Хотя последние матчи, пусть соперники в них и были не топ-уровня, показали, что подопечные Андрея Шевченко на правильном пути. Важно было во встречах с Северной Ирландией и Кипром не пропустить, что и получилось.

Нидерландцы очень сильны. Тем не менее, это сейчас не та сборная, которую мы привыкли видеть. Мы можем начать турнир с положительного результата. Авторитет соперника вряд ли давить на нашу команду. Многие наши футболисты понюхали пороха матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы. Тот же Руслан Малиновский провел феноменальный сезон, Роман Яремчук много забивал в чемпионате Бельгии, а Александр Зинченко и вовсе дошел до финала главного клубного турнира Европы. Поэтому мы не будем дрожать перед столь авторитетным соперником.

Уверен, что "сине-желтые" попытаются играть в свой футбол, а как получится, посмотрим. Не скажу, что мы будем действовать первым номером, но борьбу в середине поля наша сборная постарается навязать, учитывая подбор исполнителей нашей команды в этой зоне. Садиться к своим воротам в противостоянии с таким соперником смерти подобно", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

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