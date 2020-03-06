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Воробей назвал слабое место в игре Шахтера, которое может помешать пройти Вольфсбург в Лиге Европы

17:07 55 Читати українською
Воробей назвал слабое место в игре Шахтера, которое может помешать пройти Вольфсбург в Лиге Европы
ФК Шахтер

Легендарный экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от противостояния "горняков" с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

 

"Конечно, опыт имеет большое значение, но на данном этапе следует смотреть, в какой форме находится команда, на ходу ли она. Вольфсбург сейчас показывает хороший футбол, как и Шахтер. Поэтому шансы равны.

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У Шахтера проблема со стандартными положениями и как показала игра с Бенфикой, сложности есть именно с высокими игроками. Бенфика забивала голы, используя превосходство своих игроков в росте. Поэтому я надеюсь, что к этой игре тренерский штаб учел этот момент и благодаря выбору позиции, благодаря плотной игре один-в-один Шахтер не будет давать пробивать по своим воротам.

Шахтер имеет скамейку запасных, поэтому, наверное, на УПЛ будет варьировать состав, будет давать играть молодым, как это было в последних играх, а на еврокубки будет выставлять основу и по максимуму будет использовать возможности основных игроков. В чемпионате Украины у Шахтера есть большое преимущество, поэтому можно дать кому-то из основы отдохнуть", – цитирует Воробья Сегодня.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "волков" Шахтер проведет на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

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Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Андрей Воробей Андрей Воробей Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург
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