"Если бы не коронавирус, то проблем на Евро, на мой взгляд, у сборной не было бы. Однако сейчас клубные игры, отпуск, сборы, все получилось как-то скомкано, поэтому определенные сложности при подготовке к ближайшим матчам будут. Однако я верю в опыт тренерского штаба и самих ребят, что они достойно выйдут из этой ситуации.

Кривцов озвучил амбициозные планы сборной Украины в Лиге наций

Нужно ли экспериментировать с составом в матчах Лиги наций? Лига наций для того и существует, чтобы заменить товарищеские матчи, но сборная Украины сейчас находится среди элиты, поэтому, не думаю, что нужно экспериментировать в поединках с такими соперниками, как Швейцария, Испания и Германия. Да, ротация нужна, но это должны быть точечные замены, чтобы посмотреть в деле новичков.

До карантина, я бы сказал, что "сине-желтым" по силам занять первое место в своей группе, но на данный момент есть сомнения из-за разного уровня готовности футболистов нашей команды. В ближайших матчах против Швейцарии и Испании я рассчитываю как минимум на три очка, хотя хотелось бы большего", – сказал Воробей в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на групповом этапе Лиги наций сборная Украины сыграет со Швейцарией, Испанией и Германией.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"