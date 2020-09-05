Бывший форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка "сине-желтых" против Испании в рамках Лиги наций.

"Сборная Украины классно стартовала в высшем дивизионе Лиги наций, но пока у команды все равно есть проблемы. Из-за большого перерыва коллективу не хватает сыгранности – футболисты находятся в разной степени готовности.

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Тем не менее, победа над Швейцарией должна добавить нашей сборной уверенности. Но в тоже время стоит понимать, что в Мадриде будет в два раза сложнее играть на оборону. Тем не менее мы все равно верим в лучший результат для "сине-желтой" дружины", – сказал Воробей в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало встречи – в 21:45.

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