"По крайней мере в этом сезоне никто не сможет бросить вызов грандам. Осенние матчи показали, что конкурентам Динамо и Шахтера не хватает стабильности. Однако, весенняя часть чемпионата будет интересной.

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Думаю, за третье место поспорят Десна и Заря, которые в первой части чемпионата выглядели убедительнее своих визави. Но если уж говорить о соперничестве этих двух коллективов, то я отдам предпочтение черниговской команде", – отметил Воробей в интервью Команда№1.

Отметим, что Десна сейчас занимает третье место, имея в активе 23 очка. Заря и Ворскла с 20 пунктами расположились на 4 и 5 местах соответственно.

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