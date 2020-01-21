Воробей назвал будущую тройку призеров УПЛ

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей сделал свой прогноз на завершение УПЛ сезона 2019/20.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы Шахтер разбазарил 14-очковое преимущество перед ближайшим конкурентом. Думаю, Динамо не упустит своего и не отдаст второе место конкурентам. А бронзовым призером, считаю, будет Заря.

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Учитывая, оставшийся календарь, я отдам предпочтение Мариуполю в борьбе за шестое место. Хотя сюрприза можно ждать и от Олимпика, который возглавляет сильный специалист. Все решится в последнем туре.

Те события, которые разворачиваются вокруг Карпат, не дают повода для оптимизма львовским болельщикам. "Бело-зеленые" – главный претендент на вылет", – поделился Воробей в комментарии Команда№1.

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