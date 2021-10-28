"Оптимальным ли выглядит сейчас сборная Украины – покажут только сами матчи, но радует, что конфликтные ситуации разрешились, и теперь наша команда, можно сказать, в полном составе может готовиться к решающему матчу отборочного турнира чемпионата мира.

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Что касается Малиновского... Думаю, это был воспитательный процесс. И эта ситуация пойдет на пользу как самому футболисту, так и тренерскому штабу. Многое произошло за два месяца. Но мне кажется, что сейчас наша команда будет выглядеть более слаженно. Верю, что в поединке с боснийцами мы увидим сильнейшую сборную Украины.

На Зинченко в ближайших матчах не стоит рассчитывать, поскольку травма бесследно не проходит. Но Александр – опытный футболист, и он все равно пригодится сборной, но опять же, на его место в составе претендуют игроки с лучшей игровой практикой. Хотя я и не исключаю, что Александр Петраков захочет посмотреть игрока Манчестер Сити в матче с болгарами, а уже потом принимать решение относительно его игры с боснийцами.

У сборной Украины хороший состав, просто в домашнем поединке с Боснией и Герцеговиной у нас было мало людей, которые смогли усилить игру "сине-желтых" со скамейки запасных. Но этим вопросом должно заниматься руководство, почему не было таких людей. У боснийцев качественная сборная, но по потенциалу сборная Украины сильнее. "Сине-желтые" должны ехать в гости с одной мыслью – мы фавориты. Нужно быть уверенными в себе, только так можно добиться нужного результата", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11-го числа – товарищеский против Болгарии, а 16-го – заключительный матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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