"Конечно, я помню первый контракт. Тогда были купоны, даже не помню, какая была зарплата.

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Что можно было приобрести? Не знаю, я часть зарплаты сразу родителям отвез. Это была моя первая зарплата. Тогда были плохие времена, на заводе деньги не платили. Я привозил деньги и отдавал родителям. Все были рады. Я мог себе позволить даже бананы купить.

Тогда футболисты не шиковали. Это 1995-96 год, когда я был в Шахтере-2. Тогда клуб только становился на ноги. В 1997-м команду принял Ахметов. Тогда финансирования не было, руководители присматривались. Потом, конечно, к концу 90-х уже было активное вливание денег. Я застал это время, не жалею. Все хорошо получали, очень хорошо зарабатывали", – сказал Воробей в комментарии Футбольному формату .

Напомним, Андрей выступал за "горняков" до 2007 года. За дончан нападающий успел наиграть 232 поединка, забить 69 мячей и отдать 4 ассиста.

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