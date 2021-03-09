"Победа над Олимпиком придаст Шахтеру эмоциональной уверенности. Ведь была небольшой кризис в течение нескольких игр. А вот по качеству игры есть большие вопросы. Не думаю, что за такой короткий срок команда станет совсем другой. В последнее время, к сожалению, прослеживается не очень хорошая картинка по игре.

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В этом году наш чемпионат стал более-менее ровным и сюрпризы на каждом шагу. Это больше, наверное, зависит от наших лидеров, Динамо и Шахтера. У них сейчас не идет игра. Но в этом также заслуга других команд, которые дают бой и конкурируют наравне с нашими двумя топ-клубами. Матч Десна – Шахтер не будет исключением. "Горнякам" будет очень нелегко, потому что черниговцы претендуют на третье место и показывают неплохой футбол.

В то же время он не станет для Шахтера ключевым в плане борьбы за чемпионство. Впереди еще достаточно игр, где очки могут потерять и динамовцы, и дончане. Но я соглашусь с мнением, что сейчас идут ключевые матчи для Каштру. Любой плохой матч сейчас идет большим минусом в его копилку. Не просто так ходят слухи. Качество игры Шахтера сейчас оставляет желать лучшего", – сказал Воробей в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Ромы "горняки" сыграют уже в ближайший четверг, 11 марта. Ответный матч – 18 числа в Риме. Между этими играми команда Каштру встретится с Десной в рамках 18-го тура УПЛ (18 марта).

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