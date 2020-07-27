Воробей: Луческу – сильный тренер, но человеческие качества на другом уровне

"Первая реакция – шок. До последнего не верил, думал, фейк. Когда уже объявили официально, находился в шоке. Я понимаю болельщиков Динамо, но еще больше понимаю болельщиков Шахтера.

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Человеческие качества у Луческу своеобразные. Тренер он очень сильный, но человеческие качества у него на другом уровне. Вот оно и проявилось. Динамо это пойдет на пользу. Если будет кредит доверия, то киевский клуб выберется из той ямы, в которой сейчас находится", – поделился Воробей в эфире программы Профутбол.

Напомним, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера 23 июля. Это событие стало информационной бомбой, ведь румынский специалист 12 лет возглавлял донецкий Шахтер.

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