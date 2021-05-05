"Каштру поют дифирамбы в связи с победами над Реалом. Жить одними победами нельзя. Мало кто вспоминает поражения от менхенгладбахской Боруссии.

Костакурта призвал Де Дзерби согласиться возглавить Шахтер

И опять же, весной в чемпионате это был словно не настоящий Шахтер. Мне кажется, тренер потерял контроль над футболистами, это все и выливается в отрицательный результат. Не знаю, что происходит в коллективе, но складывается впечатление, что многие игроки не воспринимают наставника. Нужно принимать какие-то меры, ведь состав у "горняков", по сути, не изменился по сравнению с прошлым сезоном, а игра и результат стали гораздо хуже", – сказал Воробей в комментарии Zbirna.com.

Напомним, главным фаворитом на замену Луишу Каштру, контракт которого истекает летом, называют итальянского наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби.

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