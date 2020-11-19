"Динамо изменилось не только по стилю игры, но и в плане атмосферы. Ни у Хацкевича, ни у Михайличенко не получалось взять игроков под контроль, объединить их и создать нужную атмосферу в команде. Луческу это удалось благодаря своему авторитету и характеру. Футболисты слушают его с первого дня, уже сейчас виден результат, стиль игры.

Динамо имело возможность вместо Луческу назначить Клозе

Он относится к украинцам по-своему. Сейчас Луческу отталкивается от того, что есть. У него в обойме в основном украинцы. Того же Соля он отправил в аренду, это форвард не высочайшего класса. Но зимой мы точно увидим усиление. Думаю, приедут 3-4 хороших латиноамериканца.

Мне нравится, когда говорят, что, мол, Луческу доверяет Супряге, поэтому отправил в аренду Соля. Это сейчас он доверяет Супряге, но зная этого тренера, думаю, через полгода Владу не найдется места в составе. Догадываюсь, что на его позицию приедут два игрока", – сказал Воробей в интервью Tribuna.com.

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