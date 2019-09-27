Воробей: И Заря, и Десна показали, что Шахтер не безгрешен

Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ с Ворсклой.

"Ротация будет, но не думаю, что она будет слишком большой, и мы увидим весь состав из молодежи.

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Да, очковый запас сейчас позволяет Шахтеру идти на кадровые эксперименты и проверить в деле ближайший резерв, но все-таки Ворскла – довольно серьезный соперник, к которому должно быть уважение.

И Заря, и Десна показали, что Шахтер не безгрешен и допускает ошибки. Этот 10-очковый отрыв где-то немного расслабляет игроков, и они играют менее сконцентрировано.

Плюс, во вторник матч с Аталантой и о нем тоже будут думать. Так что Ворскла может этим воспользоваться", – сказал Воробей Terrikon.

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