toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ВОРСКЛА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Воробей: И Заря, и Десна показали, что Шахтер не безгрешен

13:06 32 Читати українською
Воробей: И Заря, и Десна показали, что Шахтер не безгрешен
Андрей Воробей / ТК Футбол

Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ с Ворсклой.

 

"Ротация будет, но не думаю, что она будет слишком большой, и мы увидим весь состав из молодежи.

Артур: Шахтер – великий клуб, надеюсь, Ворскла будет полностью готова к матчу

Да, очковый запас сейчас позволяет Шахтеру идти на кадровые эксперименты и проверить в деле ближайший резерв, но все-таки Ворскла – довольно серьезный соперник, к которому должно быть уважение.

И Заря, и Десна показали, что Шахтер не безгрешен и допускает ошибки. Этот 10-очковый отрыв где-то немного расслабляет игроков, и они играют менее сконцентрировано.

Плюс, во вторник матч с Аталантой и о нем тоже будут думать. Так что Ворскла может этим воспользоваться", – сказал Воробей Terrikon.

Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ

blog_ava
"Я называю себя bandiera". Правила жизни Франческо Тотти – Императора Рима
10:20
1496
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Ворскла Андрей Воробей Андрей Воробей Ворскла Ворскла Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
13
мин
Шахтер
19:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук